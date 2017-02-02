Еще шесть недель зимы: сурок Фил увидел свою тень

Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания), предсказывающий погоду, увидел свою тень. Это означает, что ранней весны ждать не стоит — впереди еще шесть недель зимы.

JUST IN: Punxsutawney Phil saw his shadow, meaning six more weeks of winter. #GroundhogDay pic.twitter.com/yFzVsrzwpb — ABC News (@ABC) February 2, 2017

Это было уже 131-е предсказание Фила. Традиция предсказывать погоду с помощью сурка началась в Панксатони в 1886 году.

Фото: Gene J. Puskar / AP / Scanpix / LETA

День сурка отмечается 2 февраля в США и Канаде. Считается, что если сурок, выйдя из норки, не увидит свою тень и останется на улице, весна придет быстро. А если он увидит тень и испугается, зима закончится нескоро.