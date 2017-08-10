Билл Мюррей посмотрел мюзикл «День сурка». Дважды

Весной 2017 года на Бродвее состоялась премьера мюзикла «День сурка». 9 августа актер Билл Мюррей, исполнивший главную роль в одноименном фильме 1993 года, впервые посмотрел театральную версию. Мюррею так понравилась постановка, что он пришел в театр и на следующий день.

«Это не шутка: Билл Мюррей снова пришел посмотреть „День сурка“», — написал журналист The New York Times Сопан Деб.

«День сурка» рассказывает о ведущем Филе Коннорсе, который приезжает в маленький пенсильванский городок на День сурка и застревает во времени — Коннорс не может выбраться из 2 февраля.