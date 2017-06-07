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Билл Мюррей спел в Дрездене. И записывает дебютный альбом!
Весной 2017 года актер Билл Мюррей объявил о выходе своего дебютного альбома. В пластинку войдут каверы на композиции Джорджа Гершвина и Стивена Фостера. Также Мюррей будет читать произведения Марка Твена, Эрнеста Хемингуэя и Уолта Уитмена под Шуберта и Баха. Записывать альбом Мюррею помогает виолончелист Ян Фоглер.
4 июня Мюррей выступил на музыкальном фестивале в Дрездене на концерте Фоглера. Актер исполнил песню «When Will I Ever Learn To Live In God?» северо-ирландского исполнителя Вана Моррисона.
Выход альбом запланирован на июль. Осенью 66-летний Мюррей отправится в тур.