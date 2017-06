Билл Мюррей спел в Дрездене. И записывает дебютный альбом!

Весной 2017 года актер Билл Мюррей объявил о выходе своего дебютного альбома. В пластинку войдут каверы на композиции Джорджа Гершвина и Стивена Фостера. Также Мюррей будет читать произведения Марка Твена, Эрнеста Хемингуэя и Уолта Уитмена под Шуберта и Баха. Записывать альбом Мюррею помогает виолончелист Ян Фоглер.

4 июня Мюррей выступил на музыкальном фестивале в Дрездене на концерте Фоглера. Актер исполнил песню «When Will I Ever Learn To Live In God?» северо-ирландского исполнителя Вана Моррисона.

Выход альбом запланирован на июль. Осенью 66-летний Мюррей отправится в тур.