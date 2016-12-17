шапито

За что мы любим Билла Мюррея Он ест чужую картошку и поет в любой непонятной ситуации!

Meduza
07:02, 17 декабря 2016

Фото: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Билл Мюррей — актер, которым стоит восхищаться. Он снялся в десятках замечательных фильмов — от первых «Охотников за привидениями» до любой картины Уэса Андерсона. За пределами съемочной площадки Мюррей остается таким же добродушным и искренним, как в кино: поет для поклонников, болеет за любимую бейсбольную команду и ворует чужую картошку фри. «Медуза» любит Билла Мюррея, и вам советует.

1. Сыграл в гольф в Белом доме

В декабре Билл Мюррей сыграл в гольф с президентом США Бараком Обамой. Прямо в Белом доме! Президент и актер обсудили бейсбол — Мюррей большой фанат «Чикаго Кабс», а Обама — «Чикаго Уайт Сокс».

Игра в гольф в Белом доме состоялась не просто так: президент и актер разыграли сценку, благодаря которой Обама смог прорекламировать программу страхования здоровья.

2. Всей душой болеет за «Чикаго Кабс»

Билл Мюррей, наверное, самый преданный болельщик бейсбольной команды «Чикаго Кабс». В начале ноября клуб впервые за 108 лет выиграл Мировую серию и Мюррей был счастлив.

Bill Murray reacts to World Series win
TheCzar59

А на этом видео Мюррей поет бейсбольную песню «Take me out» на домашнем стадионе «Чикаго Кабс».

3. Съел чужую картошку фри

Достоверно известно, что Билл Мюррей дважды съедал чужую картошку фри без всякого стеснения. Первый раз актер подошел в Нью-Йорке к незнакомцу, утащил пару ломтиков и удалился со словами «Тебе все равно никто не поверит!» В августе 2016 года история повторилась: Мюррей съел чужую картошку в аэропорту острова Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). В этот раз его успели сфотографировать.

@ the Martha's Vineyard Airport

4. Поздравил незнакомую старушку с днем рождения

Трудно не заметить, что Мюррей очень любит петь. А еще он очень добродушный и редко отказывает поклонникам во внимании. После баскетбольного матча 94-летняя именинница Мэриэллен Уайбл и ее внук встретили Мюррея. Актер не просто поздравил Уайбл, но и спел для нее.

ABC News

5. Снялся в рождественском фильме про самого себя

Билл Мюррей сыграл самого себя в фильме Софии Копполы «Очень Мюрреевское Рождество». У актера была отличная компания: Джордж Клуни, Майли Сайрус, Майкл Сера и Эми Полер. Но критики встретили фильм не очень тепло. Зато почти весь фильм Мюррей поет!

A Very Murray Christmas | Trailer [HD] | Netflix
Netflix US & Canada

6. Подпевал Бобу Дилану

Любовь Мюррея к пению началась очень давно. И она всегда остается с ним.

В отрывке из фильма 2014 года «Святой Винсент» актер сидит на лавочке, курит и подпевает «Shelter From The Storm» Боба Дилана.

St. Vincent — Bill Murray Sings Bob Dylan — The Weinstein Company
The Weinstein Company

7. Радуется, когда поют для него

В Новом Орлеане в баре музыканты узнали актера и исполнили тему из «Охотников за привидениями». Мюррей был в восторге.

Bill Murray (and Jon Favreau) Walks into a New Orleans Bar
Daniel

8. Притворяется Томом Хэнксом

В октябре в соцсетях все обсуждали фотографию 2013 года, на которой мужчина, одновременно похожий на Тома Хэнкса и Билла Мюррея, держит плачущего ребенка. Автор поста утверждала, что на фотографии изображен Билл Мюррей. Но как же он похож на Хэнкса.

He met Bill Murray. Submitted by: Laura R. Location: St. Andrew’s, Scotland

Опубликовано Reasons My Son Is Crying 19 мая 2013 г.
Reasons My Son Is Crying

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