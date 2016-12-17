За что мы любим Билла Мюррея Он ест чужую картошку и поет в любой непонятной ситуации!

Билл Мюррей — актер, которым стоит восхищаться. Он снялся в десятках замечательных фильмов — от первых «Охотников за привидениями» до любой картины Уэса Андерсона. За пределами съемочной площадки Мюррей остается таким же добродушным и искренним, как в кино: поет для поклонников, болеет за любимую бейсбольную команду и ворует чужую картошку фри. «Медуза» любит Билла Мюррея, и вам советует.

1. Сыграл в гольф в Белом доме

В декабре Билл Мюррей сыграл в гольф с президентом США Бараком Обамой. Прямо в Белом доме! Президент и актер обсудили бейсбол — Мюррей большой фанат «Чикаго Кабс», а Обама — «Чикаго Уайт Сокс».

So Bill Murray walks into the Oval Office... #GetCovered https://t.co/X4R4hhC5Fe — The White House (@WhiteHouse) December 12, 2016

Игра в гольф в Белом доме состоялась не просто так: президент и актер разыграли сценку, благодаря которой Обама смог прорекламировать программу страхования здоровья.

2. Всей душой болеет за «Чикаго Кабс»

Билл Мюррей, наверное, самый преданный болельщик бейсбольной команды «Чикаго Кабс». В начале ноября клуб впервые за 108 лет выиграл Мировую серию и Мюррей был счастлив.

Bill Murray reacts to World Series win TheCzar59

А на этом видео Мюррей поет бейсбольную песню «Take me out» на домашнем стадионе «Чикаго Кабс».

Such a legend. BILL MURRAY sings the 7th inning stretch in Game 3 at Wrigley Field. #WorldSeries pic.twitter.com/RLFMUBXcYx — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 29 октября 2016 г.

3. Съел чужую картошку фри

Достоверно известно, что Билл Мюррей дважды съедал чужую картошку фри без всякого стеснения. Первый раз актер подошел в Нью-Йорке к незнакомцу, утащил пару ломтиков и удалился со словами «Тебе все равно никто не поверит!» В августе 2016 года история повторилась: Мюррей съел чужую картошку в аэропорту острова Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). В этот раз его успели сфотографировать.

4. Поздравил незнакомую старушку с днем рождения

Трудно не заметить, что Мюррей очень любит петь. А еще он очень добродушный и редко отказывает поклонникам во внимании. После баскетбольного матча 94-летняя именинница Мэриэллен Уайбл и ее внук встретили Мюррея. Актер не просто поздравил Уайбл, но и спел для нее.

ABC News

5. Снялся в рождественском фильме про самого себя

Билл Мюррей сыграл самого себя в фильме Софии Копполы «Очень Мюрреевское Рождество». У актера была отличная компания: Джордж Клуни, Майли Сайрус, Майкл Сера и Эми Полер. Но критики встретили фильм не очень тепло. Зато почти весь фильм Мюррей поет!

A Very Murray Christmas | Trailer [HD] | Netflix Netflix US & Canada

6. Подпевал Бобу Дилану

Любовь Мюррея к пению началась очень давно. И она всегда остается с ним.

В отрывке из фильма 2014 года «Святой Винсент» актер сидит на лавочке, курит и подпевает «Shelter From The Storm» Боба Дилана.

St. Vincent — Bill Murray Sings Bob Dylan — The Weinstein Company The Weinstein Company

7. Радуется, когда поют для него

В Новом Орлеане в баре музыканты узнали актера и исполнили тему из «Охотников за привидениями». Мюррей был в восторге.

Bill Murray (and Jon Favreau) Walks into a New Orleans Bar Daniel

8. Притворяется Томом Хэнксом

В октябре в соцсетях все обсуждали фотографию 2013 года, на которой мужчина, одновременно похожий на Тома Хэнкса и Билла Мюррея, держит плачущего ребенка. Автор поста утверждала, что на фотографии изображен Билл Мюррей. Но как же он похож на Хэнкса.