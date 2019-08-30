Эксперт по аналитическим данным Американского союза защиты гражданских свобод Брук Уотсон обнаружила, что в приложениях Google нельзя просто так удалить эмодзи семьи. 👨‍👩‍👧‍👦 Сперва нужно избавиться от изображенных на нем людей.

Если вставить в «Документы», «Таблицы», «Презентации» или «Формы» эмодзи семьи из четырех человек, то нажатие на кнопку «Delete» будет убирать из этого эмодзи по одному человеку. Первыми исчезают дети.

Это работает как с гетеросексуальными, так и с гомосексуальными парами. Главное, чтобы членов семьи было больше трех. Но в разнополых парах мужчины (почему-то) исчезают последними.

Как ни странно, после пропажи первого ребенка родители будут выглядеть все такими же счастливыми.

А вот после исчезновения всех детей у отца неожиданно отрастут усы.

И только после этого эмодзи все-таки исчезнет из текста.