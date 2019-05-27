Оказывается, Apple нарисовала неправильный эмодзи . На ошибку обратил внимание журналист издания The Verge Чейм Гартенберг. Он, в свою очередь, заметил это благодаря сообщению пользователя твиттера sophophobic.

Как выглядит абак у Apple Emojipedia

Абаки и правда бывают самые разные. В римской версии в верхнем ряду всего одна счетная метка, а в нижнем — четыре. В китайской все немного иначе: в верхнем ряду — две метки, в нижнем — пять.

Китайская версия абака pohwee_see / Shutterstock.com

А вот как выглядят русские счеты.

Владимир Федечкин / Фотобанк Лори

Что же у Apple? Два ряда, ничего необычного для римских или китайских. А вот распределение счетных меток получилось странным. В одном ряду их две (как в китайской версии), а в другом — четыре (как у римской).

Журналист The Verge обратился за комментарием к профессору математики Эли Маору из университета Лойола в Чикаго. Маор, написавший статью о различных видах абака, не смог вспомнить ни одного другого примера с распределением счетных меток, как на эмодзи Apple. «Разве что у игрушечных счетов», — добавил он.

Куратора Национального музея американской истории Пегги Кидвелл удивило положение счетов — вертикальное вместо горизонтального (как у русской версии). Впрочем, она отметила, что абак Apple все-таки можно использовать для подсчетов. Нужно только его перевернуть.

Как пишет The Verge, ошибки в эмодзи абака есть не только у Apple, но и у Samsung, WhatsApp и Twitter. Зато у Facebook, Google и Microsoft эмодзи абака соответствуют реально существующим.

Слева направо: эмодзи абака у Facebook, Google и Microsoft Emojipedia