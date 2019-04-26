Смех. Мысль. Фейспалм. Читатели «Медузы» назвали свои любимые эмодзи

Мы попросили
читателей прислать нам свой любимый эмодзи — и получили почти девять тысяч сообщений! Вариантов было много: от единорога до канатной дороги
. Из них мы отобрали трех победителей. Вот они, самые любимые эмодзи по версии читателей «Медузы»: слезы смеха — 😂, задумчивое лицо — 🤔 и фейспалм — 🤦♂️. Наш результат расходится с исследованием
аналитической организации Noosphere Technologies. У них список наиболее популярных среди россиян эмодзи выглядит так: на первом месте красное сердце (❤️), на втором — огонь (🔥) и на третьем — слезы смеха (😂).