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шапито

Смех. Мысль. Фейспалм. Читатели «Медузы» назвали свои любимые эмодзи

Meduza
Мы <a href="https://meduza.io/shapito/2019/04/25/pomogite-nam-opredelit-lyubimyy-emodzi-chitateley-meduzy-eto-ogon-ili-krasnoe-serdtse" target="_blank">попросили</a> читателей прислать нам свой любимый эмодзи — и получили почти девять тысяч сообщений! Вариантов было много: от единорога до <a href="https://meduza.io/shapito/2018/07/23/samyy-nepopulyarnyy-emodzi-spasen-polzovateli-tvittera-prazdnuyut-pobedu" target="_blank">канатной дороги</a>. Из них мы отобрали трех победителей. Вот они, самые любимые эмодзи по версии читателей «Медузы»: слезы смеха — 😂, задумчивое лицо — 🤔 и фейспалм — 🤦‍♂️. Наш результат расходится с <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/04/2019/5cc07af59a79475ca960a764" target="_blank">исследованием</a> аналитической организации Noosphere Technologies. У них список наиболее популярных среди россиян эмодзи выглядит так: на первом месте красное сердце (❤️), на втором — огонь (🔥) и на третьем — слезы смеха (😂).
Мы попросили читателей прислать нам свой любимый эмодзи — и получили почти девять тысяч сообщений! Вариантов было много: от единорога до канатной дороги. Из них мы отобрали трех победителей. Вот они, самые любимые эмодзи по версии читателей «Медузы»: слезы смеха — 😂, задумчивое лицо — 🤔 и фейспалм — 🤦‍♂️. Наш результат расходится с исследованием аналитической организации Noosphere Technologies. У них список наиболее популярных среди россиян эмодзи выглядит так: на первом месте красное сердце (❤️), на втором — огонь (🔥) и на третьем — слезы смеха (😂).