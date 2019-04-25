Помогите нам определить любимый эмодзи читателей «Медузы». Это огонь? 🔥 Или красное сердце? ❤️

Красное сердце (❤️), огонь (🔥) и слезы смеха (😂) — самые популярные эмодзи в российском сегменте интернета. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитической организации Noosphere Technologies. Специалисты изучили более 250 миллионов сообщений в соцсетях с 2016 по 2019 годы.

Итоги такие:

за это время огонь использовали около трех миллионов раз;

сердце — 2,8 миллиона раз;

а слезы смеха — 1,9 миллиона раз.

Аналитики выяснили, что женщины добавляют эмодзи в посты примерно в полтора раза чаще, чем мужчины. На первом месте по популярности у женщин находится красное сердце, на втором — огонь, а на третьем — зеленая галка (✅). У мужчин результаты немного другие: первый по популярности — огонь, следом за ним идут зеленая галка и слезы смеха.

Вот в каких соцсетях чаще всего используют эмодзи:

инстаграм (34%);

ВК (16%);

твиттер (13%);

фейсбук (11%);

ютьюб (10%);

«Одноклассники» (10%);

остальные соцсети (6%).

Также специалисты отметили, что с 2016 по 2019 годы процент сообщений, состоящих из одних эмодзи, вырос с 5% до 25%.