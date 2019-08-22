«Страна сомнений, рутины и разбитых сердец». В твиттере появился бот, который собирает из эмодзи флаги новых государств

Геймдизайнер из Москвы Дмитрий Веснин в День флага запустил арт-проект под названием «Генератор стран». Это бот в твиттере, который в случайном порядке перемешивает эмодзи с белым, синим и красным цветами, а потом составляет из них единое полотно. Каждый твит — новая страна, в которой «бок о бок существуют законы, сомнения, признания в любви, морозы, недосыпы, полицейские, пытки, фейерверки, пожары и божьи коровки»

Бот сам добавляет к твитам подписи, соответствующие этим эмодзи. Сочетания могут быть, например, такими: «страна космонавтов, откатов и цензуры». Или — «страна новостей, полицейских и подкинутых наркотиков».

Веснин сам присваивал описания каждому эмодзи. На вопрос, почему новые страны получаются такими грустными, автор бота отвечает так: «Сейчас самый большой эмоциональный отклик у нас вызывают довольно мрачные вещи. Этот бот родился как размышление о том, в каких разных мирах мы живем, как эти миры проникают друг в друга и из каких порой несовместимых идей и объектов они состоят».

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