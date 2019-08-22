Лишь половина участников опроса ВЦИОМ смогла правильно описать российский флаг

Только 50% респондентов, опрошенных ВЦИОМ, смогли назвать правильную последовательность цветов на российском флаге. Опрос был приурочен к Дню флага, который отмечается 22 августа.

Гораздо лучше, судя по результатам опроса, жители России знают, как выглядит герб страны. На вопрос о том, что изображено на гербе РФ, правильный ответ дали 73% респондентов.

Самым трудным для респондентов оказался вопрос о тексте российского гимна. Правильно процитировать первую строчку смогли лишь 17% участников опроса.

При этом более половины участников опроса (53%) заявили, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах.

В России действует закон об оскорблении государственных символов, к которым относятся флаг, гимн и герб. По этому закону, информация, выражающую явное неуважение к обществу, органам государственной власти и государственным символам РФ, должна быть заблокирована владельцем ресурса в течение суток после получения уведомления. За распространение оскорбляющей информации предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

За надругательство над гербом и флагом предусмотрена уголовная ответственность — в виде лишения свободы на срок до одного года. За надругательство над гимном также предлагалось ввести уголовную ответственность, однако пока соотвествующие изменения в законодательство не внесены.

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