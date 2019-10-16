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Лиса нападает на сурка. Лучшее фото дикой природы 2019 года
13:28, 16 октября 2019
Источник: Meduza
Победителем ежегодного конкурса
на лучшее фото дикой природы
стал Юнцинь Бао из Китая, снявший нападение тибетской лисы на сурка. Проголодавшийся после зимней спячки сурок, как
рассказал
фотограф, вышел на поверхность. Увидев лису, он подал сигнал тревоги сородичам. Хищник сделал вид, что не видит и не слышит сурка, но затем резко метнулся в его сторону — этот момент и удалось снять фотографу. Сурок
стал добычей лисы
. «Это — природа», — прокомментировал произошедшее Юнцинь Бао.
Yongqing Bao / Wildlife Photographer of the Year
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