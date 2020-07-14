Кошка в дождевике гуляет по лужам и делает плюх-плюх

Мы уже предлагали полюбоваться на хаски, который забрался на крышу со стеклянным окном и осчастливил всех видом на свое пузо.

Идем дальше: посмотрите на кошку в дождевике — она с деловитым видом гуляет под дождем! Видео довольно старое, как минимум 2018 года, но в июле его заметили на Reddit — и таким образом оно получило новую жизнь.

Ролик, безусловно, прекрасный, но есть пара комментариев. Хочется, чтобы у кошки были маленькие резиновые сапожки. Чтобы точно не намокла!