В начале 2020 года Маколей Калкин заявил, что собирается завести ребенка. А теперь он гуляет с кошкой в детской коляске

Актеры Маколей Калкин и Бренда Сонг («Социальная сеть») вышли на прогулку со своими животными. Сонг — с собакой, Калкин — с кошкой.

Последний особенно тщательно подготовился к прогулке: во-первых, надел футболку с надписью «человек для эмоциональной поддержки», по аналогии с «животным для эмоциональной поддержки (такие животные помогают их владельцам бороться с тревожностью, депрессией и страхами). Во-вторых, Калкин посадил свою кошку в детскую коляску. Кошку, судя по фотографии, такой расклад более чем устроил.

TheImageDirect.com / Vida Press

В мартовском выпуске журнала Esquire Калкин рассказал, что он и его девушка Бренда Сонг уже какое-то время пытаются завести ребенка: «Мы много практикуемся». Судя по всему, прогулки с кошкой в детской коляске — это часть подготовки к рождению и воспитанию ребенка.