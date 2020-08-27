Barry King / Alamy / Vida Press

Маколею Калкину, которого все запомнили маленьким мальчиком из фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи», 26 августа исполнилось 40 лет. Да-да, теперь он официально ровесник Гарри Поттера.

Последние годы Калкин занимается своим проектом Bunny Ears — сатирическим сайтом о поп-культуре — и записывает одноименный подкаст. А еще он ведет твиттер, в котором постоянно подшучивает над фанатами и самим собой. И, конечно, он не мог упустить возможности поиздеваться над подписчиками в свое 40-летие.

«Эй, ребята, хотите почувствовать себя старыми? — написал Калкин в твиттере. — Мне 40. Можете не благодарить». На этом актер не остановился: «Это мой дар миру — из-за меня люди чувствуют себя старыми. Я уже не ребенок, так что это —моя работа».

Калкин продолжил: «Раз мне стукнуло 40, самое время погрузиться в кризис среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Есть у вас какие-то предложения? А фотошопом из вас кто-нибудь занимается? Можете приделать мою голову к телу серфера, чтобы я понял, насколько круто буду выглядеть?».

При этом в комментариях под твитами Калкина все как обычно — подписчики продолжают постить гифки из «Один дома» и «Богатенького Ричи» и отказываются верить, что их любимый актер давным-давно повзрослел. Впрочем, понять это можно было и по его инстаграму.