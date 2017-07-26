Герой фильмов «Один дома» Маколей Калкин нечасто появляется на публике, и тем интереснее следить за его трансформациями. Таким он был в детстве:

А вот каким стал теперь:

SPW / Splash News / Vida Press

Калкина, покупающего сигареты на заправке Западного Голливуда, сфотографировали 23 июля 2017 года. С такой прической и в очках он всем нравится.

SPW / Splash News / Vida Press

Раньше Калкин носил длинные волосы и выглядел неважно. Журнал Menʼs Health пишет, что теперь актер «снова выглядит здоровым». На три пачки сигарет в его руках издание, видимо, решило не обращать внимания.