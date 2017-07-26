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Маколей Калкин в 2017 году — вы должны его увидеть
Герой фильмов «Один дома» Маколей Калкин нечасто появляется на публике, и тем интереснее следить за его трансформациями. Таким он был в детстве:
А вот каким стал теперь:
Калкина, покупающего сигареты на заправке Западного Голливуда, сфотографировали 23 июля 2017 года. С такой прической и в очках он всем нравится.
Раньше Калкин носил длинные волосы и выглядел неважно. Журнал Menʼs Health пишет, что теперь актер «снова выглядит здоровым». На три пачки сигарет в его руках издание, видимо, решило не обращать внимания.
Macaulay Culkin is back to looking healthy again: https://t.co/BMcjajpkbg pic.twitter.com/XVw2MFcxMS— Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 25, 2017