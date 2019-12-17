Маколей Калкин и бывший инженер NASA создали ловушку для воров. Она замаскирована под обычную посылку, но на самом деле это бомба с глиттером

Американский видеоблогер Марк Робер, работавший инженером в NASA, вместе с актером Маколеем Калкиным («Один дома») устроил довольно жестокий розыгрыш. Они попытались проучить воров, присваивающих чужие посылки. Для этого ютьюбер усовершенствовал свою прошлогоднюю разработку — специальную коробку, раскидывающую глиттер и распыляющую зловонный спрей.

Mark Rober

Над усовершенствованной версией ловушки инженер работал семь месяцев. Новая коробка замаскирована под упаковку с наушниками Buzz, названными в честь задиристого брата главного героя «Один дома». Внутри находятся четыре телефона с GPS и подключением к интернету. Устройства позволяют отслеживать местоположение посылки, а также снимают воров на камеру, отправляя получившиеся видео Роберу.

Как только кто-то вскрывает коробку, механизм внутри выстреливает блестками и распыляет спрей (по словам Калкина, еще более зловонный, чем в прошлой версии ловушки!). После этого звучат цитаты из «Один дома» и начинается обратный отсчет, который на самом деле ни к чему не приводит. Но, как отмечает сам Робер, воры ничего об этом не знают — и потому все равно пугаются. Далее спрятанные динамики включают запись полицейских переговоров, чтобы еще сильнее напугать попавшихся преступников.

С помощью своих подписчиков Робер разослал коробки по разным уголкам США. Реакции воров были самые разные: одни ругались на зловонный спрей, другие смеялись, третьи паниковали и быстрее бежали к мусорному баку выкидывать странную посылку. Один из героев ролика наоборот, увидел, что из коробки сыпется глиттер, и предположил, что это ловушка. Судя по всему, он видел прошлогодний ролик Робера.

Предыдущая версия ловушки, устроенной Робером Mark Rober