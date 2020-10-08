Актер Маколей Маколей Калкин Калкин (да, его имя и фамилия совпадают со средним именем) продолжает напоминать, что ему уже 40 лет. И если в прошлый раз он пытался сделать больно фанатам, которые запомнили его мальчиком из «Один дома», то в этот раз он решил просто хорошенько всех напугать.

Как и положено во время пандемии коронавируса, Калкин носит защитную маску. Но не обычную, а со специальным принтом. На маске изображена нижняя половина лица молодого Калкина. Конечно же, это тот самый кадр из «Один дома», в котором герой хватается за лицо и кричит. «Спасаюсь от ковида тем, что ношу содранную кожу молодого себя. Дети, не забывайте носить маски», — написал актер в своем твиттере.