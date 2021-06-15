Кошка научилась переводить стрелки. Теперь ей подвластно время (ужина)

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Кошка научилась поворачивать время вспять — в буквальном смысле. Животное забралось на батарею, над которой висят настенные часы, встало на задние лапы и принялось играть со стрелками, толкая их то в одну, то в другую сторону. Вероятно, кошка решила перехитрить хозяев, чтобы те взглянули на часы и подумали, что уже пора подавать ужин. Впрочем, это всего лишь теория, пусть и очень правдоподобная!

Тик-так

Жительница Брянска все гадала: почему, ну почему у нее не срабатывают будильники? Все просто — их отключала кошка

Тик-так

Жительница Брянска все гадала: почему, ну почему у нее не срабатывают будильники? Все просто — их отключала кошка

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