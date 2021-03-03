Жительница Брянска Екатерина Мохнач долго пыталась понять, почему же у нее не срабатывают будильники на телефоне. Оказалось, дело в кошке Гере — она научилась выключать их одним нажатием лапы!

Екатерина Мохнач

Все прояснилось благодаря чистой случайности: Настя, дочь Екатерины Мохнач, завела будильник на телефоне и уснула вместе с Герой. Как только на телефоне сработал будильник, кошка вскочила и быстро все отключила. В итоге девочка даже не проснулась.

Но, возможно, дело не в заботе о хозяевах. Просто Гера сама обожает поспать. Вот в таких позах:

Екатерина Мохнач