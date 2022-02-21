Байден согласился встретиться с Путиным, «если не произойдет вторжения» в Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров предложил президентам США и России Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по Украине. Обе стороны дали согласие на встречу, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе», — сообщает пресс-служба Макрона.

В Белом доме сообщили, что Байден согласился провести саммит с Путиным после того, как 24 февраля пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не произойдет вторжения», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

После телефонных переговоров Путина и Макрона, прошедших 20 февраля, в сообщении пресс-службы президента РФ саммит не упоминался.

Обновление от 11:35. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча на высшем уровне пока не планируется. По его словам, ожидается встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

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