«Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия». Владимир Зеленский обратился к нации Кратчайший пересказ

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У нас нет времени на долгие лекции по истории — я не буду говорить о прошлом, скажу про настоящее и будущее. Международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были. Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Причин для вашей бессонной ночи нет. Последние действия России — это нарушение суверенитета нашей страны; признание ДНР и ЛНР означает односторонний выход России из Минских соглашений. Сегодняшними действиями Россия легализует свои войска, которые фактически находятся в Донбассе с 2014 года. Что дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Мы запросили экстренные заседания Совбеза ООН, ОБСЕ, «нормандской четверки». Мы поймем, кто наш друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию на словах. Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Сейчас нет поводов для хаотичных действий. Мы придерживаемся мирного пути, за нами правда. Мы ничего и никого не боимся, ничего и никому не отдадим. Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия. Наша цель — это мир в Украине.

Это приблизительный пересказ обращения президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Высказывания отредактированы с сохранением их фактического смысла. Полностью обращение можно посмотреть здесь.

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Фото на обложке: пресс-служба президента Украины