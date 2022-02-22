«Путин хочет отправить мир в прошлое». США пообещали новые санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

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Признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину. Об этом на экстренном заседании Совета безопасности ООН заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, своими последними действиями Владимир Путин «разорвал в клочья». Комментируя обращение президента РФ к согражданам, Линда Томас-Гринфилд сказала, что Москва заявила притязания на все территории Российской империи, существовавшей более 100 лет назад до Советского Союза.

Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, когда еще не было Организации объединенных наций и миром управляли империи. Но остальной мир ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й.

По итогам заседания Совбеза ООН представитель США пообещала, что 22 февраля администрация Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Москвы из-за признания независимости ДНР и ЛНР. При этом она отметила, что США и союзники будут продолжать призывать Кремль «вернуться за стол переговоров и работать в направлении мира». О намерении ввести новые санкции против России также объявили Великобритания, Канада и Евросоюз. Президент США Джо Байден в понедельник уже подписал один указ, запрещающий инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт оттуда товаров, услуг или технологий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил в свою очередь, что мировое сообщество должно сконцентрироваться на том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска. «Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения [конфликта], однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — сказал он.

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