Это все-таки случилось: Россия признала независимость ЛНР и ДНР Вот как на это реагируют в стране и мире. Онлайн «Медузы»

Мы подробно написали про то, как проходило заседание Совбеза, тут можем повторить самые яркие, на наш взгляд, моменты.

Дмитрий Медведев вспомнил, как в 2008 году признавал на посту президента Южную Осетию и Абхазию. Ситуация после этого будет напряженной, заявил Медведев, но потом будет «постепенно охлаждаться».

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия «уже несколько месяцев готовится к санкциями» и готова.

У главы СВР Сергея Нарышкина Путин потребовал прямого ответа на вопрос, нужно ли признавать ЛНР и ДНР. Нарышкин не сразу смог его дать и даже заявил, что поддерживает предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации (хотя об этом речь не шла).

Глава МВД Владимир Колокольцев, выступавший за ним, заявил, что признавать республики «необходимо в тех границах, которые были до оккупации украинским режимом».