Это все-таки случилось: Россия признала независимость ЛНР и ДНР Вот как на это реагируют в стране и мире. Онлайн «Медузы»
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Днем 21 февраля президент Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза РФ, на котором был поднят вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. Все его участники, среди которых были главы МИД, Минобороны и ФСБ, а также спикеры Госдумы и Совета Федерации, просили Путина о признании. Президент обещал «подумать», а уже через несколько часов российское ТВ показало его часовое обращение, в котором Путин объявил, что Россия признает независимость республик Донбасса. Сразу же после этого были показаны кадры прошедшей в Кремле церемонии подписания соглашений о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Первые официальные заявления из Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Данилов заявил, что Украина продолжает считать Донбасс своей территорией и будет выполнять обязательства перед своими гражданами.
Непосредственно комментировать факт признания Россией ДНР и ЛНР Данилов отказался, призвав дождаться выступления Владимира Зеленского.
Договоры о дружбе с ДНР и ЛНР Путин уже подписал (одновременно с признанием), но заключенными они будут считаться только после ратификации в парламенте. А она ожидается завтра.
Особое внимание на четвертый пункт указа: Путин поручил Минобороны до заключения с ДНР и ЛНР договоров о дружбе и сотрудничестве обеспечить осуществление функций по поддержанию мира на их территории.
Вот так выглядит текст указа Путина о признании ДНР.
С ЛНР документ аналогичный.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание ДНР и ЛНР.
Макрон выступил за введение санкций со стороны ЕС, а также потребовал созыва заседания Совета Безопасности ООН.
Президент Сербии Никола Вучич заявил, что решение Путина о признании «полностью меняет мировой порядок». Вучич посетовал, что теперь давление на Сербию (у которой до сих пор не решен вопрос с Косово) со стороны Запада усилится и что теперь Белград находится в очень сложном положении.
В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России.
В Донецке тем временем фейерверки.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.
Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских договоренностей. Я думаю, что это очень дурное предзнаменование и очень мрачный знак.
Великобритания уже завтра намеревается объявить о новых санкциях в отношении России.
Первый официальный комментарий по поводу границ, в которых Россия признает ДНР и ЛНР. Андрей Климов, зампред комитета Совфеда РФ по международным делам.
Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий.
С осуждением признания республик Донбасса и с поддержкой территориальной целостности Украины также выступили НАТО, Германия и Канада.
Евросоюз пообещал ввести санкции против «тех, кто принимал участие в незаконном решении» о признании ДНР и ЛНР.
Владимир Зеленский в ближайшее время выступит с обращением к гражданам Украины.
Посмотрите, как Путин объявил о решении признать независимость ЛНР и ДНР. И подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи
Уже в ближайшее время Джо Байден подпишет указ, запрещающий гражданам США инвестиции в ДНР и ЛНР, их финансирование и торговлю с ними.
Белый дом заявил, что в США ожидали решения о признании и готовы реагировать немедленно.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:
Признание двух сепаратистских регионов на Украине — вопиющее нарушение международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и партнеры будут реагировать с единством, твердостью и решимостью в солидарности с Украиной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг:
Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию.
Максимально коротко — о чем говорил Путин в своей речи.
Сразу после обращения была показана церемония подписания договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией и ДНР и ЛНР.
В итоге о решении Путин объявил отдельно — в специальном часовом видеообращении к жителям России, которое вышло в эфир вечером.
Но самым ярким был финал заседания. Когда все (мы так точно) ждали, что сейчас Путин объявит о признании независимости ЛНР и ДНР, он сказал, что выслушал все мнения и «примет решение сегодня». На этом видео отключили.
Мы подробно написали про то, как проходило заседание Совбеза, тут можем повторить самые яркие, на наш взгляд, моменты.
Дмитрий Медведев вспомнил, как в 2008 году признавал на посту президента Южную Осетию и Абхазию. Ситуация после этого будет напряженной, заявил Медведев, но потом будет «постепенно охлаждаться».
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия «уже несколько месяцев готовится к санкциями» и готова.
У главы СВР Сергея Нарышкина Путин потребовал прямого ответа на вопрос, нужно ли признавать ЛНР и ДНР. Нарышкин не сразу смог его дать и даже заявил, что поддерживает предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации (хотя об этом речь не шла).
Глава МВД Владимир Колокольцев, выступавший за ним, заявил, что признавать республики «необходимо в тех границах, которые были до оккупации украинским режимом».
Можно предположить, что заседание Совбеза шло не в прямой трансляции. В частности, в словах Валентины Матвиенко «поэтому Россия и поддержала свободный выбор Севастополя» с высокой вероятностью есть монтажная склейка — между словами «выбор» и «Севастополя». После слова «выбор» слышно начало гласного звука, похожего на «у»; также в этом месте заметен неестественный скачок интонации. На видео в этот момент также есть склейка (изображение Путина сменилось изображением Матвиенко).
Также не показали выступление генпрокурора России.
И такая деталь, отмеченная телеканалом «Дождь»
Около полудня 21 февраля было объявлено о внеочередном заседании Совета безопасности России под председательством Путина. За несколько минут до того, как началась трансляция заседания, стало известно, что власти ЛНР и ДНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости.