Путин приказал вооруженным силам России «осуществить функции по поддержанию мира» в ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы вооруженные силы РФ «осуществили функции по поддержанию мира» в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом говорится в указах Путина о признании ДНР и ЛНР. Эти документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
На сайте Кремля сообщается, что Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Владимир Путин после заседания Совета безопасности России 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Россия уже несколько месяцев сосредоточивает к границ Украины крупную группировку войск, объясняя это учениями. Страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения в Украину. Россия отвергала эти обвинения.