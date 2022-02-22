Путин приказал вооруженным силам России «осуществить функции по поддержанию мира» в ДНР и ЛНР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы вооруженные силы РФ «осуществили функции по поддержанию мира» в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом говорится в указах Путина о признании ДНР и ЛНР. Эти документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

На сайте Кремля сообщается, что Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Владимир Путин после заседания Совета безопасности России 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Россия уже несколько месяцев сосредоточивает к границ Украины крупную группировку войск, объясняя это учениями. Страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения в Украину. Россия отвергала эти обвинения.

Конфликт вокруг Донбасса. Онлайн

Это все-таки случилось: Россия признала независимость ЛНР и ДНР Вот как на это реагируют в стране и мире. Онлайн «Медузы»

Конфликт вокруг Донбасса. Онлайн

Это все-таки случилось: Россия признала независимость ЛНР и ДНР Вот как на это реагируют в стране и мире. Онлайн «Медузы»

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!