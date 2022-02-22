Байден объявил о санкциях против России из-за признания ЛНР и ДНР. Они затронут российские элиты и суверенный долг

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Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России, которые в том числе включают меры против российских элит и суверенного долга. Его обращение в связи с событиями в Донбассе транслировал Белый дом.

Вашингтон собирается вводить новые санкции постепенно и ужесточать их в зависимости от действий Москвы. Помимо ограничений против суверенного долга России и российских элит запланированы санкции в отношении двух банков, в том числе ВЭБ.РФ. Второй банк он назвал «военным». РБК предполагает, что речь идет о Промсвязьбанке.

Кроме того, отметил Байден, США вместе с Германией работают над тем, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

Байден считает признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик равносильным вторжению в Украину. По его словам, речь российского президента Владимира Путина свидетельствовала об отсутствии желания вести диалог. В свою очередь США надеются, что дипломатический путь решения ситуации еще возможен.

Обновлено. В Кремле заявили, что не смотрели выступление Байдена по ситуации в Донбассе, у Путина идет рабочее совещание. В свою очередь сайт ВЭБ.РФ после обращения президента США перестал загружаться.

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21 февраля Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Об этом ранее просили главы самопровозглашенных республик и Госдума РФ.

Страны Запада осудили признание независимости ЛНР и ДНР и пообещали в ответ ввести санкции. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» на неопределенный срок. Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Страны ЕС включили в санкционный список 27 российских физических лиц и компаний, а также 351 депутата Госдумы.

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