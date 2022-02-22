Великобритания объявила о санкциях против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов из-за признания ДНР и ЛНР

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Великобритания введет санкции против Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов — российских бизнесменов, которых называют друзьями президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Также под британские санкции попадут пять российских банков. Среди них Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, а также банк «Россия», основным акционером которого является еще один друг Путина Юрий Ковальчук.

Активы этих физических и юридических лиц в Великобритании будут заморожены, заявил Джонсон.

Он добавил, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Великобритания введет против России дополнительные санкции. Под вторжением Лондон будет понимать в том числе ввод российских войск в ДНР и ЛНР, отметил британский премьер. «Мы должны подготовиться к затяжному кризису», — сказал он.

Ранее 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» на неопределенный срок из-за признания ДНР и ЛНР.

По данным СМИ, Евросоюз намерен ввести санкции против российского госдолга, а также против депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР.

22 февраля о новых санкциях против Москвы также должны объявить США.

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