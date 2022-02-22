Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2»
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Правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» до дальнейшего распоряжения. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает немецкое издание Der Tagesspiegel.
«Без этой сертификации „Северный поток — 2“ не может быть запущен», — сказал канцлер.
Он заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла «непостижимый, неоправданный» шаг, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Остановка процесса одобрения газопровода даст сигнал Москве, что «такие действия не останутся без последствий», добавил Шольц.
«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Работы по укладке труб газопровода завершились в сентябре 2021 года.
В ноябре власти Германии временно приостановили сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода, заявив, что она должна привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии.
После того, как осенью 2021 года Россия начала концентрировать войска у украинских границ США неоднократно угрожали остановкой «Северного потока» в случае российской агрессии против Украины.
Олаф Шольц ранее уклонялся от прямого ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока». В начале февраля сообщалось, что Украина отменила встречу президента с главой МИД ФРГ, поскольку та не стала гарантировать отказ Германии от газопровода в случае вторжения России в Украину.