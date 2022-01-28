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Нуланд пригрозила остановкой «Северного потока — 2» в случае вторжения России на Украину

Источник: Госдепартамент США

Проект газопровода «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия нападет на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая перед журналистами.

«Если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе „Северный поток — 2“ не будет продвигаться вперед», — сказала она, пояснив, что это заявление основывается на консультациях США с Германией. Ранее о готовности Берлина ввести санкции против газопровода говорила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По словам Нуланд, США и их союзники едины в стремлении «быстро и жестко» ответить России в случае нападения. 

Замглавы Госдепа также выразила надежду, что Москва вернется к переговорам после изучения ответа Вашингтона на ее предложения по безопасности в Европе.

США и Евросоюз неоднократно предупреждали, что введут экономические санкции в случае вторжения России в Украину, которое, как опасаются на Западе, готовит Москва. Среди возможных ответных мер назывались отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции лично против президента Владимира Путина, его семьи и российских миллиардеров, а также крупных российских банков и «Северного потока -2».

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