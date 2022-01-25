Байден заявил, что рассмотрит санкции в отношении Путина в случае нападения на Украину

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Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, сообщает AFP.

Байден сообщил об этом во время посещения магазина одежды, где он пообщался с журналистами. На записи CNN, опубликованной в сети, журналистка спросила у президента США, допускает ли он возможность введения санкций в отношении Путина в случае вторжения. «Да, я бы это рассмотрел», — ответил Байден.

Байден сказал, что это будет частью «серьезных последствий», с которыми Путин и Россия столкнутся в случае нападения на Украину, пишет Bloomberg. Президент США отметил, что не знает, что Путин собирается делать со 100 тысячами военных, сосредоточенных у границ Украины. «Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка, что он собирается делать», — сказал Байден.

Американский лидер добавил, что в случае нападения России на Украину «это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны» и «оно изменит мир».

Байден отметил, что в «краткосрочной перспективе» американские войска могут быть отправлены в Восточную Европу, но не в Украину.

Новые законопроекты о санкциях в отношении России, поступившие в Конгресс США в последние недели, допускают публикацию доклада об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов.

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