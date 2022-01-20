В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России Они затрагивают Путина и его семью, а также Кабаеву, Абрамовича, Собянина и людей, причастных к преследованию Навального

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Российская военная техника, прибывшая на учения в Беларуси. 19 января 2022 года Министерство обороны РФ / AP / Scanpix / LETA

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс внес на рассмотрение американского парламента законопроект о санкциях против России, который затрагивает высокопоставленных российских чиновников и миллиардеров. На сайте Конгресса законопроект пока не опубликован, его текст опубликовала газета The Washington Post.

Джим Бэнкс и 38 конгрессменов, выступивших соавторами законопроекта, предложили ввести санкции в отношении 35 человек, в том числе против бизнесменов и сотрудников администрации президента РФ. Этот список полностью повторяет перечень из 35 людей, против которых в январе 2021 года предлагали ввести санкции соратники российского политика Алексея Навального.

Среди прочих в перечне упоминаются миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, заместитель президента ВТБ, сын директора ФСБ Денис Бортников, глава ВЭБ Игорь Шувалов, президент «Транснефти» Николай Токарев.

Также в список попали:

премьер-министр РФ Михаил Мишустин

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

директор ФСБ Александр Бортников

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

мэр Москвы Сергей Собянин

губернатор Московской области Андрей Воробьев

губернатор Петербурга Александр Беглов

министр здравоохранения Михаил Мурашко

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

глава администрации президента РФ Антон Вайно

его первый заместитель Сергей Кириенко

директор Росгвардии Виктор Золотов

глава ЦИК Элла Памфилова

бывший генпрокурор Юрий Чайка.

В предложенном перечне также упоминаются гендиректор Первого канала Константин Эрнст, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев и главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Кроме того, в список попали несколько человек, связанных с преследованием Алексея Навального. Среди них — бывший начальник ФСБ в Томске Дмитрий Иванов, которого спустя полгода после отравления Навального назначили главой управления ФСБ в Челябинске. Также в списке значатся начальник управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ России Виктор Гаврилов, бывший директор ФСИН Александр Калашников, судья Химкинского районного суда Елена Морозова, глава управления МВД Химок Игорь Янчук.

В прошлом конгрессмены уже предлагали такие санкции Запад готовится ввести санкции против причастных к преследованию Навального. Кому они повредят, насколько сильно и какой в этом смысл?

Некоторые из перечисленных людей уже находится под международными санкциями — это Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Андрей Костин, Виктор Золотов и Александр Бастрыкин.

Помимо этого, авторы нового законопроекта предложили:

объявить Россию «государством — спонсором терроризма», а вооруженные силы в Донбассе, которые поддерживает РФ, —«иностранными террористическими организациями»;

запретить американцам совершать операции с российским государственным долгом, то есть облигациями и другими финансовыми инструментами;

ввести санкции против трубопровода «Северный поток — 2», в том числе против организаций, отвечающих за планирование, постройку, техническое обслуживание трубопровода;

обязать президента США не позже, чем через 120 дней после вступления закона в силу, опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента РФ Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой.

Как отмечает The Washington Post, авторы законопроекта предложили ввести санкции в отношении России до предполагаемого вторжения в Украину, а не после того, как нападение произойдет. В Белом доме ранее выступали против попыток республиканцев ввести жесткие санкции против России, например, в отношении «Северного потока — 2».

Это не первый законопроект о санкциях против России, который американские конгрессмены подготовили в последние недели из-за напряженности у границ Украины. Ранее в январе в Конгресс внесли законопроект, который предусматривает запрет на въезд в США и заморозку американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также санкции против как минимум трех крупных российских банков, российского внешнего долга и трубопровода «Северный поток — 2». Этот документ также предусматривает публикацию доклада об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов.

С осени 2021 года западные СМИ сообщают о наращивании российских войск у границ Украины, допуская, что Россия может напасть на эту страну. По оценке властей США, у границ сосредоточены около 100 тысяч военных. Власти РФ объясняют перемещение российских войск учениями и заявляют, что не собираются ни на кого нападать. В США опасаются, что Россия использует «спекулятивные объяснения и оправдания», чтобы пересечь границу с Украиной.

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