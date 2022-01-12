Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину. Они коснутся лично Путина и всего российского руководства

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые предлагается наложить на Россию в случае вторжения российских войск в Украину, а также в случае дальнейшей эскалации конфликта вокруг этой страны.

Среди предложенных мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также командующих различными типами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к «агрессии против Украины».

В течение 30 дней после вторжения президент США будет обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков. Также предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и против газопровода «Северный поток — 2».

Помимо этого, в течение полугода Минфин, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. К ним также могут быть применены санкции.

Также США должны будут увеличить военную помощь Украине.

Документ внесли 26 сенаторов во главе с Робертом Менендесом, главой комитета по международным делам. По данным газеты The Washington Post, Белый дом поддерживает предложенный пакет санкций.

Западные СМИ со ссылкой на источники уже несколько месяцев сообщают, что Россия концентрирует войска вблизи Украины, и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. В Москве это отрицают.

Сейчас в Европе проходят переговоры о гарантиях безопасности между Россией и Западом. 10 января эта тема обсуждалась делегациями России и США, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На 13 января в Вене запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ. Пока ни о каких договоренностях не сообщалось.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!