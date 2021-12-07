Байден предупредил Путина о «решительных экономических и иных мерах» в случае войны с Украиной После переговоров прошло больше двух часов, но заявления Кремля пока нет. Ждем

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Они продолжались около двух часов. Путин находился в своей резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне. Для общения лидеров двух стран была задействована закрытая линия видеосвязи, которая раньше никогда не использовалась. Журналисты на переговорах не присутствовали.

Вот как выглядели переговоры из кабинета Путина

А вот как — из кабинета Байдена

Байден предупредил Путина о «решительных экономических и иных мерах» в случае военной эскалации российско-украинского кризиса, заявил Белый дом. Президент США выразил обеспокоенность из-за наращивания российских войск вблизи границ Украины, призвал к деэскалации и возврату к дипломатии. Также Путин и Байден обсудили двусторонние отношения, вопросы кибербезопасности и ситуацию на международной арене, в частности, в Иране.

Переговоры прошли на фоне заявлений о том, что Россия планирует военное вторжение в Украину. Сама Россия это отрицает. По словам источников американских и европейских СМИ, вторжение может произойти в начале 2022 года, в нем могут участвовать не менее 100 тысяч российских военных. МИД РФ заявил, что «российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства». «Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — говорила спикер ведомства Мария Захарова.

Байден перед переговорами с Путиным заявил о разработке мер, призванных удержать Россию от вторжения. CNN сообщил, что США и ЕС согласовывают «чертовски агрессивный» пакет экономических санкций против России, но решение о том, когда и при каких условиях вводить его, пока не принято. Среди возможных санкций — России от системы межбанковских переводов SWIFT и, по данным Bloomberg, ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.

Путин незадолго до переговоров заявил, что России удалось создать «известное напряжение» на Западе. По мнению российского президента, оно должно сохраняться как можно дольше. Одновременно Путин посетовал, что Запад недостаточно серьезно воспринимает предупреждения России о «красных линиях», за которые не стоит заходить, и обостряет ситуацию поставками оружия Киеву и «провокационными военными маневрами» вблизи российских границ. Байден ответил, что не принимает ничьи «красные линии».

С тех пор, как Байден стал президентом США, они с Путиным общались пять раз. Кроме нынешних видеопереговоров, лидеры двух стран провели три телефонных разговора и одну личную встречу. Она состоялась в Швейцарии в июне 2021 года — также вскоре после того, как на Западе заметили концентрацию российских войск возле украинских границ.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Ольга Корелина Фото на обложке: пресс-служба президента РФ