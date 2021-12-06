CNN: США готовят «чертовски агрессивный» пакет санкций на случай вторжения России в Украину. Он предполагает отключение от SWIFT

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Американские власти разрабатывают новый пакет санкций, который призван сдержать Россию от военного вторжения в Украину. Об этом сообщили источники CNN.

По их словам, санкции включают в себя ограничения против окружения президента России Владимира Путина и российских «олигархов», меры против банков и энергетических компаний, санкции против российского суверенного долга и потенциальный «ядерный вариант» — России от системы межбанковских переводов SWIFT.

Окончательное решение о том, когда и при каких условиях вводить санкции еще не принято. Власти США хотят скоординировать свои действия с европейскими партнерами, у которых более тесные экономические связи с Россией, рассказали собеседники CNN.

«Мы составили чертовски агрессивный пакет», — сказал один из них. Он добавил, что Москву предупредили: если она вторгнется в Украину, США и Европа введут худшие экономические санкции, которые применялись к какой-либо стране, кроме Ирана и Северной Кореи.

На Западе в последние недели сообщают об очередном наращивании российских войск на границах с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, Россия планирует вторжение в Украину в начале 2022 года.

На фоне российско-украинского кризиса президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились провести переговоры по видеосвязи 7 декабря.

Перед этим видеозвонком Байден заявил о подготовке «самого масштабного и значимого набора инициатив, который сделает для Путина очень трудным выполнение того, что он, как опасаются, собирается сделать». Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о возможных антироссийских санкциях, уточнил, что речь пойдет о «действенных экономических мерах», от которых США раньше отказывались.

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