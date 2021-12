Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры 7 декабря. Эту информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры пройдут в формате видеозвонка. Лидеры двух стран будут обсуждать, в частности, наращивание российских войск возле украинских границ, а также выполнение договоренностей, достигнутых на их встрече в Женеве.

Байден перед переговорами заявил, что готовит «масштабный и значимый набор инициатив» для сдерживания России и что не признает ничьи «красные линии». Он добавил, что ожидает «долгую дискуссию» с Путиным.

В США в последние недели сообщают об очередном наращивании российских войск на границе с Украиной. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия готовит вторжение с участием 100 тысяч военнослужащих. Источники The Associated Press и The Washington Post сообщили, что вторжение может произойти в начале 2022 года и что в нем могут участвовать 175 тысяч военных.

Владимир Путин и Джо Байден встречались лично только один раз — на саммите в Женеве в июне 2021 года.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой