Байден анонсировал «долгую дискуссию» с Путиным. И добавил, что не принимает ничьи «красные линии»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент США Джо Байден прокомментировал предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, во время которых лидеры двух стран будут обсуждать российско-украинский кризис.

Как передает Reuters, Байден заявил о подготовке «самого масштабного и значимого набора инициатив, который сделает для Путина очень трудным выполнение того, что он, как опасаются, собирается сделать».

Президент США также отметил, что ожидает «долгую дискуссию» с президентом России.

«Я не принимаю ничьи „красные линии“», — добавил он, имея в виду недавние слова Путина о том, что Запад «поверхностно относится» к предупреждениям России о «красных линиях», которые не стоит переходить.

Западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании российских войск на границе с Украиной. Bloomberg сообщал, что Россия готовит вторжение в Украину с участием 100 тысяч военнослужащих. Позднее The Associated Press и The Washington Post написали, что вторжение может произойти в начале 2022 года и что в нем могут быть задействованы 175 тысяч военнослужащих.

На фоне очередного российско-украинского кризиса Путин и Байден договорились провести переговоры в формате видеоконференции. По информации «Коммерсанта», они могут состояться 7 декабря. Ранее издание сообщало, что после дистанционных переговоров лидеры двух стран могут встретиться лично. Пока они встречались только один раз — на саммите в Женеве в июне 2021 года.

