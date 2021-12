Bild опубликовал «план вторжения Путина в Украину». Мария Захарова назвала это «пропагандой, замешанной на идеологии»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Немецкий таблоид Bild опубликовал схему предполагаемого нападения России на Украину, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки.

По данным издания, нападение планируется в январе-феврале 2022 года (об этом же ранее сообщали и другие западные СМИ). Если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о вторжении, то, по словам источников Bild, возможна одновременная атака из Крыма и непризнанных республик Донбасса.

Другой сценарий, описанный Bild, предполагает три этапа вторжения: сперва нападение на юг Украины, затем на северо-восток Украины, затем — на Киев с севера. Источник издания сказал, что Россия может напасть на Киев в том числе в начале войны, «если того потребуют обстоятельства».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала публикацию Bild бредом. «Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл», — заявила она. Захарова, в частности, указала на то, что Львов на карте обозначен не как Lwiw, а как Lemberg. «На карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним „Лемберг“. Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» — спросила Захарова. Она допустила, что карту «из Киева помогали рисовать».

Последние несколько недель американские СМИ сообщают о наращивании российских войск на границе и возможном вторжении в Украину. Источники The Associated Press и The Washington Post сообщили, что в нападении могут участвовать 175 тысяч военных, Bloomberg писал о 100 тысячах возможных участниках вторжения. В Кремле отрицали, что планируют вторжение, и называли перемещение российских войск внутренним делом России.

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. Ожидается, что они обсудят наращивание российских войск возле украинских границ.

