Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вечером во вторник, 7 декабря, начали переговоры по телемосту, сообщает «Интерфакс». Такой формат общения президенты РФ и США используют впервые.

Путин находится в резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне. Переговоры закрыты для прессы.

Ожидается, что президенты РФ и США, в числе прочего, обсудят ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.

Путин и Байден впервые встретились в ранге президентов 16 июня 2021 года в Женеве. Тогда встреча проходила в очном формате. В ноябре «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что на начало 2022 года предварительно запланирована вторая личная встреча президентов РФ и США.

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