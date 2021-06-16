Враждебности не было, иллюзий нет, заглядывать в душу Байдену необязательно Что сказал Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США. Кратчайший пересказ

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Разговор был конструктивным, враждебности не было. Договорились, что послы вернутся в Москву и Вашингтон. Договорились о консультациях по кибербезопасности — но, кстати, из США происходит намного больше кибератак, чем из России. Обсуждали Украину, Байден понял, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования. Учения мы проводим на своей территории — в отличие от США не подтаскиваем технику к их границам. Тему затронули, этот человек игнорировал закон и сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. публично призывал к массовым беспорядкам и учил делать «коктейли Молотова», поэтому они экстремисты. А вот в США людей, которые просто зашли в конгресс, объявили террористами. Да, Байден назвал меня «убийцей», ну и что, в США тоже каждый день кого-то убивают, Гуантанамо работает. Мне необязательно заглядывать Байдену , у нас прагматичный диалог. Иллюзий нет и быть не может. [Отвечая на вопрос про «обман», который пытался задать журналист] Синий туман — обман, мы сейчас песни начнем петь, нас иностранные коллеги не поймут.

Путин — о Навальном и ФБК Meduza

Это приблизительный пересказ основных тем, о которых Владимир Путин говорил на пресс-конференции. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными цитатами.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Patrick Semansky / AP / Scanpix / LETA