Встреча Путина и Байдена. Цепочка бессмысленных новостных сообщений Чем пылесосили ковры? Чей галстук демонстрирует уверенность? Кого посадили справа? И что все это значит?
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
На вилле Ла Гранж в Женеве проходит российско-американский саммит, где Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились в статусе президентов.
Российские прокремлевские СМИ, как водится, сообщают о любом, даже самом малозначительном и бессмысленном действии президентов. Однако на этот раз репортеры и редакторы, освещающие это событие, вышли на какой-то запредельный уровень. Например, их стараниями россияне узнали, как пылесосят ковры для Путина и Байдена (ответ убил: пылесосом).
Итак, встречайте цепочку бессмысленных сообщений российских изданий о встрече президентов США и России. Ура, вам снова есть что читать!