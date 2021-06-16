Встреча Путина и Байдена. Цепочка бессмысленных новостных сообщений Чем пылесосили ковры? Чей галстук демонстрирует уверенность? Кого посадили справа? И что все это значит?

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

На вилле Ла Гранж в Женеве проходит российско-американский саммит, где Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились в статусе президентов.

Российские прокремлевские СМИ, как водится, сообщают о любом, даже самом малозначительном и бессмысленном действии президентов. Однако на этот раз репортеры и редакторы, освещающие это событие, вышли на какой-то запредельный уровень. Например, их стараниями россияне узнали, как пылесосят ковры для Путина и Байдена (ответ убил: пылесосом).

Итак, встречайте цепочку бессмысленных сообщений российских изданий о встрече президентов США и России. Ура, вам снова есть что читать!

Встреча Байдена и Путина — в цепочке максимально бестолковых новостных сообщений

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Максим Иванов