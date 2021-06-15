Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся как два президента. Главное о том, как будут проходить переговоры — и как к ним готовились лидеры России и США
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16 июня президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал главой государства. Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве — это поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера. Из-за встречи двух президентов в Женеве были усилены меры безопасности, виллу Ла Гранж закрыли для посетителей, а в воздушном пространстве над городом ввели усиленное наблюдение.
Переговоры Путина и Байдена будут продолжаться четыре-пять часов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин прибудет в Женеву в день саммита; он начнется в 13:00 по местному времени (14:00 по Москве). Президенты сфотографируются и проведут три раунда переговоров в узком и широком составе. Вопрос о подписании каких-то итоговых документов пока не решен. Также Путин проведет встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
В российскую делегацию войдут не менее семи высокопоставленных чиновников. Среди них глава МИД Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который курирует в Кремле вопросы, связанные с Украиной, и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. В переговорах Путина и Байдена в узком составе с российской стороны будет участвовать министр Лавров, с американской — госсекретарь США Энтони Блинкен.
В подготовке к встрече участвовал Майкл Макфол — архитектор «политики перезагрузки» отношений России и США при Бараке Обаме. По информации Axios, бывший посол США в России Макфол был в группе экспертов, которые помогали Байдену подготовиться к встрече с Путиным. В Европу с президентом США прилетел не только госсекретарь Энтони Блинкен, но и советник по национальной безопасности Джейк Салливан и члены Совета по национальной безопасности, пишет CNN.
Список тем, которые обсудят президенты России и США, уже известен. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры двух стран поговорят, в частности, о проблемах российско-американских отношений (в том числе практике арестов россиян в третьих странах по запросам США), изменении климата, коронавирусе, киберпреступности, региональных конфликтах — в Украине, Сирии, Нагорном Карабахе.
Также они «могут по своему усмотрению затронуть любую тему», добавил Ушаков. Он не исключил, что Байден поднимет вопросы политического кризиса в Беларуси и преследования оппозиционера Алексея Навального.
Итоговой совместной пресс-конференции Путина и Байдена не будет. Президенты дадут пресс-конференции по отдельности. По словам источников The New York Times, Кремль был готов к совместному брифингу, но Белый дом от него отказался, так как на брифинге после предыдущего российско-американского саммита Путин выглядел более уверенно, чем Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США. Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным так: «Это не состязание».
Перед встречей с Байденом Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Он прокомментировал отравление Навального («у нас нет привычки кого-то убивать») и вмешательство в выборы президента США («только необоснованные обвинения»), а также высказался о Байдене («профессионал»), Трампе («экстраординарный, талантливый и яркий») и своем потенциальном преемнике («человек с конструктивными взглядами, преданный стране»). Кремль опубликовал расшифровку интервью на русском языке, при этом из нее пропали некоторые слова Путина и его интервьюера, журналиста NBC Кира Симмонса — в частности, упоминание «Медузы» в контексте вопроса об «иноагентах» и фраза Путина «Мне все равно» в ответ на реплику о Навальном.
Джо Байден перед встречей выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Он заявил, что агрессивные действия России угрожают НАТО и коллективной безопасности альянса. «Я сообщил нашим союзникам то, что я намерен передать президенту Путину: я не добиваюсь конфликта с Россией, но мы будем отвечать на вредоносные действия, сделаем все для защиты трансатлантического альянса и демократических ценностей», — сказал президент США. На вопрос корреспондента канала ABС, не значит ли, что, встречаясь с Путиным в самом начале своего президентства, Байден вознаграждает его за что-то, президент США ответил, что все до единого лидеры стран НАТО поблагодарили его за эту своевременную встречу.
Следующий вопрос касался Навального: что ждет отношения России и США, если политик умрет в тюрьме? Байден ответил, что гибель Навального станет трагедией и очередным сигналом, что Россия не собирается соблюдать базовые права человека. Корреспондент CNN спросил, как именно Байден собирается следовать совету Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй», когда дело касается отношений с Россией. Президент США ответил, что отношения с противниками не строятся на доверии: «Когда мы подписываем договор с соперником, мы не говорим ему: „Я тебе верю“. Мы говорим — вот что мы ожидаем, и если ты нарушишь условия сделки, то она отменяется».
На пресс-конференции Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. Президент России в интервью NBC рассмеялся в ответ на такой вопрос. Байден сказал: «Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им».
Готовивший Байдена к встрече с Путиным Майкл Макфол изложил свои взгляды в колонке для журнала Foreign Affairs. Он написал, что президент США уже наметил контуры своего прагматичного подхода к работе с Россией: взаимодействовать там, где есть возможность, но не оставлять американские ценности и сдерживать и наказывать Путина там, где есть необходимость. Байден, пишет Макфол, собирается наметить возможные пути сотрудничества и попытаться убедить российского президента отказаться от враждебных действий — взлома американских компьютерных сетей и вмешательства в дела соседей России. И если по первому пункту шансы на успех есть, то по второму — вряд ли, уверен автор колонки. Поэтому Макфол советует президенту США убедить партнеров по НАТО увеличить вложения в оборону альянса и активнее обмениваться разведданными.
Директор экспертного центра НАТО «Атлантический совет» (в России он признан «нежелательной организацией») Фредерик Кемпе в своей колонке для сайта CNBC напомнил Байдену о прошедшей ровно 60 лет назад встрече советского генсека Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди — на которой, как пишет Кемпе, Кеннеди подвели неуместная уверенность в себе и плохая подготовленность. Тогда Хрущев буквально «растерзал» молодого американского президента, по собственным словам Кеннеди, а вскоре после этих крайне неудачных для США переговоров Советский Союз начал строить Берлинскую стену и разместил на Кубе ракеты, что привело к Карибскому кризису. И хотя, пишет Кемпе, у Байдена гораздо больше политического опыта, ему может помешать концентрация на Китае как главной угрозе для США и недостаточное понимание опасности, которая исходит от России.