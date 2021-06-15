Из расшифровки интервью Путина NBC News на сайте Кремля исчезли упоминание «Медузы» и фраза «Мне все равно» про Навального

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В расшифровку интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC News, опубликованную на сайте Кремля, не включили упоминания российских СМИ, признанных в стране «иностранными агентами».

На видеозаписи и в расшифровке интервью, сделанных NBC, журналист канала Кир Симмонс говорит: «Буквально каждый деятель несистемной оппозиции привлекается к уголовной ответственности. В журналистике — „Медуза“ и получили метки „иностранных агентов“ — и находятся на грани уничтожения».

Кир Симмонс задает Путину вопрос про «Медузу» и VTimes NBC News

В расшифровке интервью на сайте Кремля слова Симмонса переданы так: «И вся несистемная оппозиция сейчас сталкивается с уголовными обвинениями, также журналисты, многим дают статус иностранных агентов, и это вызывает, собственно, серьезный сбой в их деятельности».

Кроме того, во время интервью, задавая вопрос про оппозиционера Алексея Навального, Симмонс сказал: «Его зовут Алексей Навальный. Люди заметят, что вы не были готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы живым». После того, как журналист упомянул имя Навального, Путин перебил его словами «Да мне все равно». Дальше президент сказал фразу: «Его могут называть как угодно».

Кир Симмонс говорит про Навального, Путин его перебивает NBC News

В расшифровке на сайте Кремля вопрос Симмонса переведен так: «Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?» А слова Путина «Да мне все равно» не упоминаются — упомянута лишь его дальнейшая фраза «Его могут называть как угодно».

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«У нас нет привычки кого-то убивать» Главное из интервью Владимира Путина NBC News

Владимир Путин много лет избегает упоминания имени Алексея Навального в своих публичных выступлениях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что «по всей видимости, это связано с отношением [Путина] к этому человеку».

16 июня в Женеве пройдет встреча Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Это будут их первые официальные переговоры в статусе президентов.

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