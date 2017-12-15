«Ну, не называет. Мы тоже это замечаем». Песков ответил на вопрос, почему Путин не называет фамилию Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин отказывается в своих заявлениях называть оппозиционного политика Алексея Навального по имени и фамилии.
«Ну, не называет. Действительно мы тоже это замечаем, — сказал Песков журналистам в пятницу. — По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал на вчерашней пресс-конференции».
Журналисты давно заметили, что президент избегает упоминать фамилию Навального в своих выступлениях. На ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин в ответ на вопрос Ксении Собчак, почему Навального не допускают к президентским выборам, назвал оппозиционера «упомянутым персонажем» и сравнил с Михаилом Саакашвили.
В июле 2017 года Путина спросили о Навальном иностранные журналисты на саммите G20 в Гамбурге. Президент ответил, что готов вести диалог с людьми, предлагающими конструктивную повестку. «А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога», — заявил Путин, вновь не называя фамилию Навального.