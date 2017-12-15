«Ну, не называет. Мы тоже это замечаем». Песков ответил на вопрос, почему Путин не называет фамилию Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин отказывается в своих заявлениях называть оппозиционного политика Алексея Навального по имени и фамилии.

«Ну, не называет. Действительно мы тоже это замечаем, — сказал Песков журналистам в пятницу. — По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал на вчерашней пресс-конференции».