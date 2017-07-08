Путин отвечает на вопрос о Навальном на саммите G20. Видео

8 июля президент РФ Владимир Путин провел в Гамбурге пресс-конференцию по итогам саммита G20. Помимо вопросов о ходе переговоров с другими мировыми лидерами, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, ему задавали вопросы о внутренней политике. В частности, иностранный журналист спросил Путина, как он относится к оппозиционеру Алексея Навальному и почему никогда не упоминает его имени.