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Собчак спрашивает про Навального Причем точно так, как просил Навальный. Видео

Meduza
12:55, 14 декабря 2017

Кандидат в президенты Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос про конкуренцию на выборах. Она, в частности, поинтересовалась, почему к участию в выборах не допущен Алексей Навальный. Собчак задала вопрос, используя формулировки, которые предлагал Навальный. Президент РФ, отвечая на вопрос, сравнил Навального с украинским политиком, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и поинтересовался у Собчак, хочет ли она, «чтобы они дестабилизировали ситуацию, чтобы были попытки госпереворотов?»

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