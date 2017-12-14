Краткий гид по этикету онлайн-переговоровПартнерский материал

Путин рассказал об угрозе государственных переворотов в ответ на вопрос Собчак про Навального

Meduza
12:22, 14 декабря 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин сравнил Алексея Навального с Михаилом Саакашвили. Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос Ксении Собчак о том, почему Навального и других оппозиционных кандидатов не допускают к участию в президентских выборах.

«Те, кого вы назвали, — это Саакашвили», — заявил Путин. «Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию, чтобы были попытки госпереворотов?» — сказал президент РФ. «Мы не хотим второго издания Украины для России. Не хотим и не допустим», — заявил Владимир Путин.

Путин также прокомментировал и намерение самой Собчак участвовать в выборах президента. «Оппозиция должна выйти с ясной программой позитивных действий», — заявил президент. «Вот вы идете против всех — это что, программа позитивных действий? А что вы предлагаете?» — сказал он.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме