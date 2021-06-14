«У нас нет привычки кого-то убивать» Главное из интервью Владимира Путина NBC News

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Владимир Путин во время интервью с журналистом телеканала NBC News Киром Симмонсом Максим Блинов / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

Накануне саммита с Джо Байденом в Женеве Владимир Путин дал в Кремле большое интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу. 14 июня американский телеканал опубликовал английскую версию беседы. Позже стенограмма на русском языке появилась на сайте Кремля. «Медуза» пересказывает главное из интервью президента РФ.

Об Алексее Навальном

Путин отрицает, что отдал приказ расправиться со своим политическим противником. «У нас нет привычки кого-то убивать», — сказал президент. При этом он не стал давать гарантию того, что Навальный, находящийся сейчас в заключении, выйдет из тюрьмы живым и здоровым. «Послушайте, у нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд — освобождать, не освобождать», — сказал он.

«[В тюрьме] с ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», — добавил Путин. «Его зовут Алексей Навальный, — прокомментировал это журналист NBC. — Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?». «Не важно. Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы», — ответил Путин.

О вмешательстве в выборы в США

Путин назвал «бесконечным фарсом» обвинения в адрес российских хакеров и властей РФ во вмешательстве в американские выборы. «Нас обвиняли во всем на свете. Во вмешательстве в выборы, в кибератаках и так далее. И ни единого раза никто не озаботился тем, чтобы представить какие-либо свидетельства и доказательства. Только необоснованные обвинения, — заявил президент РФ. — Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter». «На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?», — добавил Путин.

О сотрудничестве с США

Путин надеется, что Москва и Вашингтон смогут объединить усилия в борьбе с киберпреступностью. «Это наша большая надежда, что мы сможем начать этот процесс с нашими партнерами в США», — говорит он. Кроме того, Путин заявил, что готов обсудить с Байденом обмен заключенными. «Я знаю, что у нас есть некоторые граждане США, которые находятся в тюрьме, но если посмотреть на то, сколько граждан Российской Федерации в тюрьме США, то это несравнимо», — заявил он. Также, по его словам, Россия продолжит сотрудничать с США по космосу, если Вашингтон не откажется от таких взаимодействий. Российский лидер считает, что отношениям Москвы и Вашингтона в последние годы не доставало предсказуемости и стабильности.

О штурме Капитолия

Россию обвиняют в подавлении инакомыслия, но США сами преследуют собственных граждан за их политические взгляды, считает Путин. В пример этого он привел инцидент со штурмом Капитолия сторонниками Трампа. «У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к вам лично не имеет никакого отношения, но если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас. Здесь нет ничего необычного», — отметил президент.

«Я хочу вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями», — поинтересовался у журналиста Путин.

О Байдене

Путин утверждает, что не помнит, как Байден на встрече с ним в 2011 году говорил, что у российского лидера «нет души». Нынешнего президента США он охарактеризовал как профессионала, с которым можно работать. «Он почти что всю жизнь свою сознательную в политике», — сказал Путин.

О Трампе

Путин назвал бывшего американского лидера «незаурядной, талантливой и яркой личностью». «Иначе он не стал бы президентом США. Он может нравиться кому-то, может не нравиться», — отметил он.

Убийца ли Путин?

«Послушайте меня, я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. Я таких обвинений слышал десятки», — так Путин ответил на прямой вопрос журналиста NBC News о том, является ли российский президент убийцей. В ответ на перечисление имен людей, убитых в России за годы правления Путина, он сказал следующее: «Знаете что, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое несварение желудка, только словесное».

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