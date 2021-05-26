Путин и Байден договорились о личной встрече В США не ждут от нее прорывов и «перезагрузки», но надеются хотя бы на первый откровенный разговор

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Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве, сообщил 25 мая сайт Кремля. Администрация российского президента сообщила, что Путин и Байден будут в частности обсуждать перспективы российско-американских отношений, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Как пишут ведущие американские издания со ссылкой на правительственных чиновников, США не ждут многого от этой встречи, но надеются, что Байден хотя бы сумеет установить с Путиным личный контакт.

Похожая встреча уже проходила в Женеве в разгар холодной войны, напоминает The New York Times: в 1985 году здесь впервые встретились генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган, обсуждавшие гонку ядерных вооружений. За этой встречей последовали еще три, которые привели к потеплению отношений и закончились заявлением Рейгана в Москве в 1988 году — о том, что он больше не рассматривает Советский Союз в качестве «Империи зла».

Нынешняя встреча вновь проходит в худший момент для российско-американских отношениях после распада Советского Союза 30 лет назад, констатирует NYT.

Однако на этот раз администрация американского президента полагает, что однодневная встреча глав двух стран не приведет ни к каким серьезным прорывам, в один голос заявили источники NYT, The Washington Post и Associated Press. Речь не идет даже о попытке начать «перезагрузку» отношений, которую пытался организовать Барак Обама, подчеркивают источники американских изданий.

Вместо этого американские власти рассматривают встречу как повод для Байдена и Путина наладить личные отношения и лучше понять интересы и нужды друг друга, утверждают источники The Washington Post. «Официальные лица в США считают, что отношения с Путиным будут сложными и трудными, но они также считают Путина лицом, индивидуально принимающим решения, и тем, кого Байдену придется стимулировать», — пишет издание.

Встречу следует рассматривать как «шанс для двух мировых лидеров напрямую высказать друг другу свои претензии и посмотреть, какие точки соприкосновения у них могут быть в будущем», заметил источник Politico. Байден будет стремиться «найти общий язык со своим оппонентом», подтверждают источники Associated Press. Лучшее, на что могут надеяться США по итогам встречи — это «бóльшая предсказуемость и стабильность» в отношениях с Путиным и Россией, дополняет NYT.

Что касается самой тематики встречи, то, как ожидается, Байден выразит обеспокоенность по поводу сосредоточения российских войск у украинской границы — а также по поводу того, что Беларусь, союзник России, недавно вынудила приземлиться в Минске самолет Ryanair, арестовав оппозиционного журналиста Романа Протасевича, пишет The Washington Post. Кроме того, в списке центральных тем — обсуждение нового долгосрочного соглашения о контроле над ядерным арсеналом двух стран, пандемия и борьба с изменением климата.

По данным NYT, Байден также планирует обсудить судебное преследование и заключение в тюрьму Алексея Навального, а также волну кибератак, направленных на Соединенные Штаты, в причастности к которым американские власти подозревают Россию.

Как отмечает The Washington Post, администрация Байдена уже столкнулась с внутриполитической критикой от членов Республиканской партии из-за самого факта встречи с российским президентом. Так, республиканский сенатор Бен Сасс из Небраски заявил, что США «награждают Путина саммитом», вместо того, чтобы относиться к нему «как к гангстеру, который боится своего народа».

«Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, — ответила на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — Мы рассматриваем ее как жизненно важную часть защиты интересов Америки. И президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий наших стран, а не вопреки им».

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