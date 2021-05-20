Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретились и поговорили Обсудили Навального, преследование оппозиции и «разгребание завалов» в отношениях

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Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Рейкьявике. 20 мая 2021 года МИД РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

В ночь на 20 мая в Рейкьявике прошла первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она состоялась в рамках министерской сессии .

В начале встречи из-за коронавирусных предосторожностей вместо традиционного рукопожатия Лавров и Блинкен коснулись друг друга локтями. Их переговоры в концертном зале «Харпа» продолжались почти два часа, сообщает ТАСС.

Что Блинкен сказал Лаврову

Как заявил по итогам переговоров пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен подтвердил «решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, наносящие вред нам или нашим союзникам».

Блинкен также «ясно дал понять», что Россия должна освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

«Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность по поводу продолжающегося развертывания российских военных на Украине и вблизи нее, ее действий против и , а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций», — добавил Прайс.

Российский и американский дипломаты также обсудили ситуацию в Сирии, конфликт между Арменией и Азербайджаном и сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, сообщил пресс-секретарь Госдепа.

Кроме того, еще в преддверии переговоров, Блинкен подтвердил журналистам, что встреча президента России Владимира Путина с Джо Байденом, которую в апреле предложил организовать президент США, «вероятно» может состояться в ближайшие недели.

Что Лавров сказал Блинкену

Беседа с Блинкеном показалась Лаврову «конструктивной». «Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. „Завалов“ очень много. Разгребать их непросто, — цитирует российский МИД заявление Лаврова на своем сайте. — Почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет».

Одновременно глава МИДа пожаловался на то, что США не пересмотрели решения о «рейдерских захватах» российской «дипломатической собственности в США», а вместо этого приняли в 2017 году «новые антироссийские, антидипломатические решения».

Дипломат также подтвердил, что обсудил с Блинкеном ряд «региональных конфликтов» и в заключение описал переговоры как «очень полезный разговор».

Лавров также выразил надежду, что Путин и Байден «определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях».

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