Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретились и поговорили Обсудили Навального, преследование оппозиции и «разгребание завалов» в отношениях
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В ночь на 20 мая в Рейкьявике прошла первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она состоялась в рамках министерской сессии Арктического совета.
В начале встречи из-за коронавирусных предосторожностей вместо традиционного рукопожатия Лавров и Блинкен коснулись друг друга локтями. Их переговоры в концертном зале «Харпа» продолжались почти два часа, сообщает ТАСС.
Что Блинкен сказал Лаврову
Как заявил по итогам переговоров пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен подтвердил «решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, наносящие вред нам или нашим союзникам».
Блинкен также «ясно дал понять», что Россия должна освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида.
«Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность по поводу продолжающегося развертывания российских военных на Украине и вблизи нее, ее действий против „Голоса Америки“ и „Радио Свободная Европа / Радио Свобода“, а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций», — добавил Прайс.
Российский и американский дипломаты также обсудили ситуацию в Сирии, конфликт между Арменией и Азербайджаном и сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, сообщил пресс-секретарь Госдепа.
Кроме того, еще в преддверии переговоров, Блинкен подтвердил журналистам, что встреча президента России Владимира Путина с Джо Байденом, которую в апреле предложил организовать президент США, «вероятно» может состояться в ближайшие недели.
Что Лавров сказал Блинкену
Беседа с Блинкеном показалась Лаврову «конструктивной». «Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. „Завалов“ очень много. Разгребать их непросто, — цитирует российский МИД заявление Лаврова на своем сайте. — Почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет».
Одновременно глава МИДа пожаловался на то, что США не пересмотрели решения о «рейдерских захватах» российской «дипломатической собственности в США», а вместо этого приняли в 2017 году «новые антироссийские, антидипломатические решения».
Дипломат также подтвердил, что обсудил с Блинкеном ряд «региональных конфликтов» и в заключение описал переговоры как «очень полезный разговор».
Лавров также выразил надежду, что Путин и Байден «определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях».