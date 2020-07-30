Суд в Москве приговорил студента из США к девяти годам колонии по обвинению в нападении на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года оказал сопротивление полицейским при задержании.

Рид признан виновным по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Рида в августе 2019 года задержали из-за громкой ссоры с двумя девушками после жалобы жильцов одного из домов на Ленинградском шоссе. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника.

Пострадавшие сотрудники также требовали от Рида по 150 тысяч рублей компенсации за моральный вред. По словам американца, он добровольно перевел каждому из них по 50 тысяч и попросил у них прощения.

Статья, по которой судили Рида, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Прокуратура просила приговорить его к девяти годам и восьми месяцам колонии.

Рид — студент Университета Северного Техаса, он прибыл в Россию по туристической визе.

Сам Рид вину не признает. Он заявлял, что не помнит произошедшего, так как был пьян. Защита Рида указывала на нарушения в процессе, а его родственники просили Белый дом обратить внимание на дело.