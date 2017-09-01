Арифметика санкций: как США и Россия постоянно сокращают дипмиссии друг друга, добиваясь «равенства»
Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA
Россия и США продолжают обмениваться ограничительными мерами, высылая дипломатов и закрывая консульства. Причем обе стороны говорят, что лишь «восстанавливают паритет» в дипломатических представительствах. «Медуза» напоминает читателям, как страны проводят «уравнительные» санкции.
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США обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В связи с этим президент Барак Обама:
- выслал 35 дипломатов 💼
- закрыл 2 посольские дачи 🏡
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Россия решила ответить на американские санкции. Но дело в том, что в России гораздо больше американских дипломатов (1200), чем в США — российских (455). И если выслать те же 35 дипломатов, эффект будет минимальным.
Поэтому МИД России объявил, что США должны привести число своих дипломатов «в точное соответствие» с количеством российских.
В ответ на закрытие двух дач 🏡 Москва закрыла американскую дачу и склад.
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Госдеп США объявил, что намерен продолжить «дух паритета, примененный русскими». Поскольку количество дипломатов уже одинаковое, американцы посчитали количество консульских объектов, используемых на территориях двух стран.
В результате, формально не сокращая штат дипмиссии, США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства: в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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Количество дипломатов уже сравнялось. Но Госдеп напоминает, что формально закрываются не консульства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а только часть их зданий. Это означает, что возможности для дальнейшего «уравнения» сохраняются. Москва уже пообещала ответить на закрытие своих объектов.
Высылка дипломатов из США и России
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