Арифметика санкций: как США и Россия постоянно сокращают дипмиссии друг друга, добиваясь «равенства»

Россия и США продолжают обмениваться ограничительными мерами, высылая дипломатов и закрывая консульства. Причем обе стороны говорят, что лишь «восстанавливают паритет» в дипломатических представительствах. «Медуза» напоминает читателям, как страны проводят «уравнительные» санкции.

Декабрь 2016 года

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США обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В связи с этим президент Барак Обама:

выслал 35 дипломатов 💼

закрыл 2 посольские дачи 🏡

Июль 2017 года

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Россия решила ответить на американские санкции. Но дело в том, что в России гораздо больше американских дипломатов (1200), чем в США — российских (455). И если выслать те же 35 дипломатов, эффект будет минимальным.

1200 – 35 = 1165 1165 🇺🇸 > 455 🇷🇺

Поэтому МИД России объявил, что США должны привести число своих дипломатов «в точное соответствие» с количеством российских.

1200 – 755 = 455 🇺🇸

В ответ на закрытие двух дач 🏡 Москва закрыла американскую дачу и склад.

август 2017 года

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Госдеп США объявил, что намерен продолжить «дух паритета, примененный русскими». Поскольку количество дипломатов уже одинаковое, американцы посчитали количество консульских объектов, используемых на территориях двух стран.

( 6 х 🏢 ) 🇷🇺 > ( 3 х 🏢 ) 🇺🇸

В результате, формально не сокращая штат дипмиссии, США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства: в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Что дальше?

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Количество дипломатов уже сравнялось. Но Госдеп напоминает, что формально закрываются не консульства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а только часть их зданий. Это означает, что возможности для дальнейшего «уравнения» сохраняются. Москва уже пообещала ответить на закрытие своих объектов.